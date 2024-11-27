Психолог Кичаев: бесконтрольный онлайн-шопинг свойственен тем, кто не занимается саморазвитием

Бесконечный скроллинг товаров в онлайн-магазинах стал своего рода развлечением миллионов граждан России. Такой способ времяпрепровождения выбирают прежде всего те люди, которые не занимаются саморазвитием на более глубоком уровне, считает психолог Александр Кичае. Об этом он заявил в беседе с сайтом Life .

По словам специалиста, бесконтрольный онлайн-шопинг помогает почувствовать вкус и значимость жизни.

«Просто больше нечем заняться. Ходить по театрам, по библиотекам — это все-таки нужен определенный уровень интеллекта, культуры, другие ценности в этой жизни», — отметил Кичаев.

Он добавил, что даже если люди в итоге не выкупают товар, они подсознательно подтверждают свой статус.