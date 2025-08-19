Психолог Кес рассказала, что даже 15–20 минут прогулки в день снижают уровень стресса

Если летом не удалось отправиться в отпуск и осенние будни кажутся унылыми, не стоит отчаиваться. Клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес сообщила РИАМО , что хороший отдых можно организовать и без поездок в другие страны.

Можно провести время за городом или посетить парк, особенно если вы там еще не были. Также приятным отдыхом могут стать посещение бассейна или аквапарка, а также расслабляющая ванна с пеной, написал «Петербургский дневник».

«Вы можете также сделать небольшую перестановку дома, это тоже дает приятное ощущение новизны. Можно купить и обновить постельное белье, добавить свечи или торшер с теплым светом», — отметила Кес.

Психолог подчеркнула, что стоит помнить: некоторые люди приезжают в качестве туристов, чтобы посмотреть ваш город. И обязательно нужно ходить пешком — даже 15–20 минут прогулки в день снижают уровень стресса.