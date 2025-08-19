Психолог Кес призвала родителей не заставлять детей повторять учебный материал перед учебным годом

Детский и семейный психолог Екатерина Кес в беседе с РИАМО отметила, что родителям не обязательно заставлять детей повторять учебный материал перед новым учебным годом. Вместо этого лучше помочь им настроиться на учебу.

«Мозгу нужна перезагрузка. Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса», — пояснила Екатерина Кес.

По ее словам, в начале учебного года обычно выделяется время на повторение базового материала и адаптацию детей к учебному процессу, написал «Петербургский дневник».

Психолог советует родителям помочь детям подготовиться к школе: организовать рабочее место, навести порядок и сходить в магазин за канцелярскими принадлежностями. Но для старшеклассников подход должен быть другим — им нужно больше самостоятельности в подготовке.