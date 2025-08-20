Психолог Кес посоветовала родителям быть терпеливыми при адаптации ребенка к школе после каникул

Психолог Екатерина Кес обратила внимание на то, что в первые недели сентября дети могут испытывать трудности с усвоением материала и проявлять нежелание учиться. В разговоре с РИАМО специалист призвала родителей быть терпеливыми и понимающими в этот период.

По мнению эксперта, детям нужно время, чтобы адаптироваться к ритму школьной жизни после каникул. Процесс восстановления внимания, памяти и реакции может длиться две–три недели.

Психолог подчеркнула, что родители не должны ругать детей за низкую успеваемость и медлительность. Вместо этого им следует оказывать поддержку и проявлять заботу, отметил «ФедералПресс».

Кес рекомендовала использовать определенные фразы, чтобы поддержать ребенка. Например, вместо «Опять бездельничаешь!» можно сказать: «Похоже, тебе трудно начать. Давай выберем, то, что проще».