Психолог Каталина заявила, что интернет не является главной причиной семейных кризисов

Негативное влияние интернета на семейные отношения преувеличено. Об этом заявила психолог Екатерина Каталина в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Специалист подчеркнула важность доверия, общих интересов и активного досуга партнеров. Причиной охлаждения чувств чаще становятся бытовые разногласия, усталость на работе и нехватка совместных эмоций.

Ограничение интернета ночью не решит психологические проблемы пар, уверена эксперт. Вместо этого Каталина посоветовала искать интересные занятия, уделять внимание партнеру и обращаться к специалистам при необходимости.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ввести ограничения доступа в интернет для семей без детей. При этом речь, по его словам, идет не о полном запрете, а о «цифровом воздержании» в определенные часы, например, с 23:00 до 02:00.