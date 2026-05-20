Психолог Каталина рассказала, что любимые мультфильмы из детства могут помочь справиться с тревожностью

Любимые мультфильмы способны помочь в борьбе с тревожностью и улучшить настроение на весь день. Исследования подтвердили, что ностальгические переживания снижают уровень кортизола — гормона стресса. Возвращение к знакомому контенту из детства активирует те же нейронные сети, что и воспоминания о доме, друзьях и близких. Об этом рассказала психолог Екатерина Каталина в беседе с ИА НСН .

Однако если детские воспоминания преимущественно тяжелые, мультфильмы могут вызвать негативные ассоциации. В таком случае рекомендуется выбирать фильмы, книги или музыку, связанные с благоприятными периодами жизни.

Психолог также рекомендовала совместно с детьми смотреть мультфильмы, чтобы лучше понимать их характер и образ мышления. Это увлекательно и интересно — смотреть мультфильмы вместе, а потом обсуждать, что понравилось, запомнилось, впечатлило или оттолкнуло. То, как ребенок воспринимает мультфильмы, дает родителям много информации о его характере и предпочтениях.

Ограничивать просмотр любимых мультфильмов не обязательно, если это не вытесняет другие сферы жизни. При разумном использовании это повышает устойчивость: вы быстрее восстанавливаете силы и с новыми силами беретесь за задачи.