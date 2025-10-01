Психолог Каталина рассказала, что классическая музыка стимулирует нейронные связи у детей

Сложная структура классической музыки, разнообразие звучания, ритмов, сочетание разных инструментов стимулирует нейронные связи, способствуя развитию слуха, памяти и интеллекта у детей. Об этом в беседе с ИА НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

Она отметила, что классическая музыка может передавать разные настроения и развивать образное мышление, однако выбор произведений важен: «Бах или Моцарт — часто да, расслабляют. Но драматические произведения Бетховена или Шостаковича могут, наоборот, возбуждать».

«Не всем детям понравится громкий рок, хэви-метал, агрессивный рэп, электронная музыка с быстрым темпом и навязчивым битом. Это может перегружать нервную систему», — добавила психолог.

Она подчеркнула, что воздействие классической музыки на взрослых и детей схоже: снижение уровня стресса, нормализация пульса и давления. Главное, чтобы музыка нравилась, а не просто считалась полезной.