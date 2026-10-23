Психолог Каталина объяснила влияние роста доходов на характер

Рост заработка меняет характер и круг общения человека не напрямую, а из-за новой нагрузки, графика и образа жизни. Об этом в беседе с ИА НСН заявила психолог Екатерина Каталина.

По словам специалиста, данные исследований не доказывают, что именно деньги делают людей менее общительными. Ответственная работа оставляет меньше сил на спонтанные встречи, а переговоры формируют потребность в вечерней тишине. Кроме того, финансовая стабильность снижает общую тревогу, позволяя избирательнее относиться к контактам.

Каталина подчеркнула, что важно отличать естественную смену ритма жизни от выгорания и социальной изоляции. Чтобы сохранить контакт с близкими при высокой занятости, психолог рекомендовала заводить регулярные ритуалы общения, прямо предупреждать о загруженном периоде и не подменять личное внимание подарками.