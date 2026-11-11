Психолог Каталина объяснила опасность тренда на самодостаточность

Психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН заявила, что тренд на самодостаточность может привести к тому, что любое неудобство в отношениях воспринимается как повод их оборвать.

По данным опроса SuperJob, одиночества боятся лишь 27% экономически активных россиян, тогда как в 2009 году этот показатель составлял 51%. Психолог объяснила, что на это влияют социальные сети.

Каталина отметила, что цифровая связь делает физическое одиночество менее изолирующим, позволяя поддерживать контакты на расстоянии. Однако важно различать общение с близкими и потребление бесконечной ленты новостей. Снижение страха перед одиночеством — благоприятное изменение, так как страх не лучший фундамент для семьи. Тем не менее, если самодостаточность не заменяется разнообразными социальными связями, возникает риск изоляции. В самодостаточности важен баланс.