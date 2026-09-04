Психолог Каталина назвала самодисциплину признаком здорового увлечения видеоиграми

Психолог Екатерина Каталина призвала не считать массовый интерес к видеоиграм признаком патологии. Она посоветовала близким геймеров уважать их увлечение и обращать внимание на потерю контроля, сообщает ИА НСН .

Каталина прокомментировала ажиотаж вокруг релиза Grand Theft Auto VI, который запланирован на 19 ноября. По данным The Wall Street Journal, сотрудники компаний в США и других странах берут отгулы и отпуска, чтобы играть после выхода проекта.

Психолог сравнила интерес к видеоиграм с другими видами фанатского поведения. Она отметила, что способность встроить хобби в повседневный распорядок говорит о зрелости и самодисциплине.

Поводом для серьезного внимания может стать ситуация, когда человек теряет контроль над импульсами и пренебрегает базовыми потребностями. Каталина посоветовала не обесценивать увлечения близких и выстраивать с ними конструктивный диалог.