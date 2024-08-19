Психолог Каталина: концентрация внимания на неудачах — признак синдрома самозванца

Люди с синдромом самозванца зачастую ощущают потерянность и не могут найти себя. В беседе с РИАМО психолог Екатерина Каталина перечислила отличительные признаки данного состояния.

Один из них — постоянное сравнение себя с окружающими. Это действие сопровождается страхом ничего не достичь в жизни, пояснила эксперт.

По ее словам, при синдроме самозванца человек обычно концентрирует внимание только на собственных неудачах и провалах. А вот достигнутые результаты и успехи обесцениваются.

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