Люди с синдромом самозванца зачастую ощущают потерянность и не могут найти себя. В беседе с РИАМО психолог Екатерина Каталина перечислила отличительные признаки данного состояния.

Один из них — постоянное сравнение себя с окружающими. Это действие сопровождается страхом ничего не достичь в жизни, пояснила эксперт.

По ее словам, при синдроме самозванца человек обычно концентрирует внимание только на собственных неудачах и провалах. А вот достигнутые результаты и успехи обесцениваются.