Психолог Карпова: «послепраздничная хандра» обычно сопровождается усталостью

Психолог Ольга Карпова рассказала NEWS.ru , что быстрое возвращение к рабочей рутине после продолжительных праздничных выходных может вызывать стресс и ощущение подавленности.

Это явление получило название «послепраздничная хандра». Оно сопровождается усталостью, грустью, чувством одиночества, ностальгией, разочарованием и даже страхом перед предстоящими длинными зимними месяцами.

По ее словам, после праздников у человека может снизиться настроение из-за резких колебаний уровней дофамина и серотонина. Обычно это состояние проходит спустя несколько дней или недель.

Карпова отметила, что испытывать подобные чувства вполне нормально. Главное — не поддаваться этому состоянию на длительный промежуток времени.