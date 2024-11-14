Психолог Кармацких призвала заканчивать отношения, в которых есть насилие

Отношения, в которых есть любая форма насилия, физическая или эмоциональная, нужно немедленно заканчивать, спасать в них нечего. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог и сказкотерапевт Вероника Кармацких.

По ее словам, личность человека разрушается под влиянием постоянной ругани, обесценивания, унижения. И это не решить в диалоге или советами поработать над собой, это абсолютный красный флаг, подчеркнула психолог.

Кармацких добавила, что в случае таких ситуаций нужно непременно уходить. Причем эта рекомендация касается как женщин, так и мужчин. В остальных же случаях брак и отношения можно попытаться спасти, выстроив правильную коммуникацию, подытожила эксперт.