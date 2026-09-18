Психолог Кардиакос заметила, что общая фамилия укрепляет единство в браке

Супруги с общей фамилией в среднем живут в браке дольше, чем пары, сохранившие разные фамилии. Психолог Анастасия Кардиакос связала это с ощущением единства и сложностью развода, сообщает «Радио 1» .

Исследование Института демографических и семейных исследований показало, что супруги с одной фамилией разводятся примерно через 12 лет брака. В парах с разными фамилиями этот срок составляет от восьми до десяти лет, а вероятность расставания выше примерно на 50% во всех возрастных группах, пишут «Известия».

Кардиакос объяснила, что общая фамилия формирует в семье «мы-концепцию» и усиливает чувство принадлежности к общей системе. По ее словам, человек с фамилией супруга может больше ощущать связь с новым родом, а не автономность.

Эксперт также назвала еще одним фактором «цену выхода» из брака. При разводе супругу придется менять фамилию и переоформлять документы, что может подсознательно тормозить решение. Кардиакос подчеркнула, что общая фамилия не гарантирует долгий союз, но символизирует единство ценностей.