Психолог Кардиакос заявила, что после 40 лет партнерство основывается не на романтике, а на родстве душ

По ее словам, если в молодости расставание бьет по неокрепшей идентичности и финансовой нестабильности, то после 40 лет рушится весь привычный уклад: быт, круг друзей, семейные традиции и планы на старость, отметили «Известия».

Психолог добавила, что в этот период возникает ощущение большой внутренней пустоты. Взрослые люди подходят к новым союзам осознанно, выбирая партнера по общим ценностям и образу жизни, чтобы состариться вместе.

Кардиакос советует не спешить искать замену бывшему супругу. Сначала нужно найти точки опоры — работу, родных, увлечения — и позволить себе прожить горе. Прошлое не стоит обесценивать или пытаться вычеркнуть из памяти; при тяжелой травме лучше обратиться к специалисту.

Зрелый возраст не является препятствием для любви: семьи создаются и в 60, и в 70 лет. Однако со временем партнерство становится историей не о бурной романтике, а о близости, взаимной поддержке и эмоциональном понимании.