Психолог Кардиакос указала на важность баланса в семейных отношениях

Семейный психолог Анастасия Кардиакос поделилась формулой здоровой семьи в беседе с «Радио 1» . Она подчеркнула, что здоровая семья не означает постоянную сосредоточенность на ребенке.

По мнению специалиста, родители имеют право на отдых, работу, личное пространство и время друг для друга. Когда взрослые объясняют ребенку, что заняты и не могут сразу уделить ему внимание, это помогает ему понять, что у окружающих тоже есть свои желания и границы, пишут «Известия».

Кардиакос отметила, что такой опыт способствует развитию уважения к интересам других и осознанию собственных потребностей. Если же родители постоянно ставят себя на последнее место, у ребенка может сформироваться представление, что любовь обязательно предполагает отказ от себя. Это может помешать ему в будущем выстраивать отношения, сохраняя свои границы.