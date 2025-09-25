Психолог Кардиакос указала на опасность состояния «тихого срыва»

Семейный психолог-психотерапевт и клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Москвой 24» обозначила состояние «тихого срыва» как опасную ловушку ответственности для сотрудников.

По словам специалиста, «тихий срыв» — это выгорание, при котором работник продолжает выполнять задачи, но чувствует себя опустошенным и теряет мотивацию. Основные признаки этого состояния: потеря креативности, замедленное принятие решений, частичная потеря мотивации, лень и эмоциональная усталость.

Психолог подчеркнула, что «тихий срыв» особенно распространен среди миллениалов, которые сталкиваются с трудностями при переключении между работой и личной жизнью. Это может привести к ненависти к руководству и негативу по отношению к коллегам, но при этом сотрудник не уходит из компании.

Кардиакос предупредила о риске снижения самооценки и внезапного увольнения при длительном пребывании в таком состоянии. Также есть опасность перехода «тихого срыва» в классическую депрессию. Психолог призвала работников следить за своим состоянием с помощью триады Эмиля Крепелина и при наличии подавленного настроения, сниженного внимания и замедленной двигательной активности на протяжении двух недель обращаться за профессиональной помощью.