Психолог Кардиакос рассказала, что холодные оттенки снижают возбуждение и помогают сосредоточиться

Семейный психолог Анастасия Кардиакос поделилась наблюдениями, как цвет воздействует на нервную систему человека. Об этом сообщило «Радио 1» .

По словам эксперта, холодные оттенки помогают снизить возбуждение и улучшить концентрацию, тогда как теплые цвета способны повысить активность. Так, для интерьера спальни не подойдут красные обои.

«Избыточно яркие цвета не стоит использовать при деловых встречах, потому что они отвлекают внимание», — отметила специалист.

Она также посоветовала использовать аксессуары, которые хорошо запоминаются, добавил RT.