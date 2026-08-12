Психолог Кардиакос отметила, что забота родителей помогает ребенку расти, а гиперопека лишает его опыта

Где проходит грань между искренней любовью и тревожным контролем? Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» пояснила разницу между родительской заботой и гиперопекой.

По словам специалиста, забота помогает ребенку расти и становиться самостоятельным. Гиперопека же часто маскируется под внимание, но лишает детей возможности сталкиваться с ограничениями, ждать и учиться справляться с разочарованием.

Ребенок не рождается со способностью выставлять себе границы. Изначально эту функцию выполняют родители, становясь для него внешними правилами. Со временем эти рамки должны стать внутренними: так дети учатся понимать, что они могут хотеть или злиться, но не все возможно прямо сейчас.

«Забота не требует ставить ребёнка на трон, а гиперопека часто рождается из тревоги», — цитирует Кардиакос сайт «Известия».

Она отметила, что жизнь за пределами семьи устроена иначе: другие люди не всегда готовы уступать и исполнять желания. Ребенку важно узнавать этот мир рядом с устойчивым взрослым, получая поддержку, но не освобождаясь от любого усилия.

Психолог резюмировала: настоящая забота — это не делать все вместо ребенка и не отменять свои границы ради его спокойствия. Это умение оставаться рядом, объяснять правила и последовательно показывать: «Я люблю тебя, но существуют определенные нормы».