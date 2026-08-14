Психолог Каравайцева отметила, что умение считывать язык любви партнера помогает избежать недопонимания в парах

По словам Каравайцевой, многие пары сталкиваются с недопониманием из-за различий в восприятии сигналов любви. Это связано с концепцией пяти языков любви от Гэри Чапмена. Например, один из партнеров может считать проявлением любви бытовую помощь, а другой — совместное времяпрепровождение или слова поддержки, отметил «Ридус».

Вместо принятия заботы в той форме, в которой партнер ее выражает, люди часто испытывают разочарование из-за несоответствия их ожиданиям. Это приводит к неуверенности и конфликтам. Потребности партнеров также меняются: во время болезни может требоваться больше практической помощи, а после конфликта — искренний разговор.

Для преодоления этого барьера психолог рекомендует обращать внимание на проявления заботы и не обесценивать их. Важно понимать, какие действия дают вашему партнеру ощущение значимости и защищенности. Основной навык — не только просить, но и реагировать с благодарностью.