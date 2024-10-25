Психолог Каракай назвала стабильность и адекватность главными критериями хорошей самооценки

Здоровая самооценка — залог достижения успеха во многих жизненных сферах. Важным признаком адекватной оценки своей личности является стабильность, рассказала психолог Вероника Каракай в беседе с РИАМО .

Она отметила, что эмоциональные качели в самооценке отнимают большое количество энергии и приносят массу страданий. Чтобы адекватно оценить свои возможности, нужно проанализировать, какими способами вы получаете похвалу, а также какие действия вводят в состояние никчемности, приводит слова специалиста газета «Петербургский дневник».

Когда человек начнет четко понимать эти факторы, ему будет легче поддерживать свое эмоциональное состояние в период фрустрации, подчеркнула Каракай.