Психолог Каплаух: женщинам всегда стоит прислушиваться к внутреннему голосу

Женский психолог Татьяна Каплаух в эфире «Радио 7» в программе «Личный БРЕНД» поделилась советами о том, как принимать знаки внимания и просить о помощи.

По словам специалиста, женщинам всегда стоит прислушиваться к внутреннему голосу и следовать за ним.

«Просто любите, просто будьте, просто слушайте себя и помните, что голос внутри — важнее всего», — процитировал «ФедералПресс» слова психолога.

Еще один совет от Татьяны Каплаух — снизить уровень информационного шума. Далеко не вся информация из соцсетей, в том числе запрещенных, необходима, заметила специалист.