Психолог Канищева: при разрыве отношений нужно полностью прожить свои чувства | 360°

Общество 24 апреля 2024, 15:25 Психолог Канищева: при разрыве отношений нужно полностью прожить свои чувства

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Расставания способны выбить из колеи любого человека. В этот период очень важно полностью прожить все негативные эмоции и чувства, сообщила семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, нельзя подавлять в себе грусть, злость или разочарование. Очень важно позволить себе прочувствовать весь этот спектр, чтобы постепенно освободиться от негативных эмоций, сообщила Общественная Служба Новостей.

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Справиться с переживаниями в трудный период поможет эмоциональной работа над собой и физическая активность, отметила психолог.