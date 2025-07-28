Эксперт Каминская рассказала, что дети с навыком аргументированно спорить легче проходят подростковый период

Многие родители мечтают о послушном ребенке, который всегда выполняет просьбы без возражений. Однако такое поведение может быть тревожным сигналом. Основатель и директор Британской школы MCS Наталья Каминская рассказала «Газете.Ru» , как воспитать психически здоровую самостоятельную личность.

По словам специалиста, здоровое послушание — это когда ребенок понимает разумность правил безопасности. Если ребенок интересуется, почему не нужно трогать борщевик или засовывать ножницы в розетку — это нормально. Но если он безоговорочно выполняет любые указания и не проявляет инициативы — время забить тревогу.

Каминская предложила пять стратегий воспитания уверенного в себе ребенка. Для этого нужно развивать критическое мышление. Поощрять вопросы, признаваться, когда чего-то не знаете, и искать ответы вместе.

Важно также научить ребенка говорить «нет». Проводить «тренировки отказа» и объяснять, что отказ — это нормально. Родителям следует развивать у ребенка самостоятельность в принятии решений, а именно предоставлять выбор в повседневных ситуациях.

Также нужно формировать здоровую уверенность. Помогать ребенку пробовать новое и выражать свое мнение. Пятая стратегия — стимуляция творческой инициативы. Следует создавать пространство для экспериментов и поощрять неожиданные решения.

По словам Каминской, дети, которые научились аргументированно спорить и отстаивать свою позицию, легче проходят подростковый период.