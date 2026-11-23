Представители поколения Z активнее других поколений обращаются за психологической помощью и в среднем посещают пять консультаций. Об этом сообщило URA.RU .

Весной 2025 года объем рынка психологических услуг в России достиг 20,5 млрд рублей, увеличившись за год почти на 20%, а аналитики прогнозируют дальнейший ежегодный рост на 15%.

Популярность консультаций среди молодежи психолог Динара Камаева связывает с тем, что зумеры выросли в культуре, где разговоры о депрессии и выгорании стали нормой. Дополнительную нагрузку создают социальные сети и постоянный поток новостей, из-за которого человек практически не выходит из информационного пространства, пишет «Свободная пресса».

По мнению аналитического психолога Юлии Трямкиной, главной проблемой поколения Z стала неопределенность будущего и необходимость самостоятельно выбирать жизненный путь, так как привычные сценарии больше не работают. Тревогу усиливает сравнение себя со сверстниками и образами из соцсетей, за демонстрацией успеха которых часто скрываются усталость и одиночество. Для поддержания психологического здоровья специалисты рекомендуют полноценный сон, живое общение и регулярный отдых от цифровой среды.