Психолог Камаева отметила, что поддерживающая коммуникация без контроля поможет сохранить отношения на расстоянии

Сегодня отношения на расстоянии становятся все более распространенными. Из-за учебы, работы или переездов партнеры вынуждены поддерживать связь на расстоянии, без ежедневного физического контакта. О том, как сохранить доверие и укрепить связь в таких условиях, сайту «Поясним за Тагил» рассказала психолог Динара Камаева.

По словам специалиста, важно осознанно подойти к выбору формата отношений на расстоянии. Необходимо оценить, готовы ли оба партнера к такой форме близости. Камаева отметила, что речь идет не только о чувствах, но и о психологической зрелости.

Психолог подчеркнула, что готовность к дистантным отношениям определяется способностью сохранять эмоциональную устойчивость, доверие и автономность. Если партнеры зависят от постоянного физического присутствия, такой формат может стать источником тревоги и нестабильности.

Особое внимание эксперт уделила внутренним страхам, которые разрушают доверие. Среди них — страх быть забытым, страх измены и установка «если не рядом — значит, не любит». Такие мысли могут усиливать контроль, провоцировать ревность и эмоциональные качели. Работа с ними начинается с осознания и переоценки собственных убеждений.

Камаева порекомендовала выстраивать устойчивые ритуалы общения — регулярные звонки, совместные онлайн-активности. При этом важно не превращать связь в обязанность. Коммуникация должна быть поддерживающей, а не контролирующей.

Также эксперт подчеркнула важность личной жизни каждого партнера. Собственные интересы, друзья и цели помогают снизить зависимость от отношений и делают их более устойчивыми.

В заключение психолог отметила, что отношения на расстоянии могут быть прочными и гармоничными, если оба партнера готовы к осознанной работе над собой и отношениями.