Психолог Камаева объяснила интерес зумеров к психотерапии

Молодежь чаще обращается за психологической помощью из-за снижения стигмы, но это не говорит о ее лучшем психическом состоянии, сообщает Сургут Информ .

Психолог Динара Камаева рассказала, что зумеры спокойнее относятся к психотерапии и приему антидепрессантов, чем старшее поколение. Обращение за помощью постепенно перестает считаться постыдным.

Молодежь выросла в среде, где разговоры о тревожности, депрессии и эмоциональном выгорании стали привычными. Положительные примеры терапии помогают воспринимать ее как способ заботы о себе.

Старшее поколение чаще скрывало психологические проблемы и пыталось справиться с ними самостоятельно. Камаева отметила, что доступность терапии не устраняет причины тревожных и депрессивных состояний.

Одним из главных факторов нагрузки на психику психолог назвала цифровую среду. Постоянное переключение внимания, сравнение с другими в соцсетях и нарушения сна усиливают тревожность.