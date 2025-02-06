Психолог Калистратова: злоупотребление гаджетами отражается на психике детей

Согласно исследованию агентства OMI, более половины российских дошкольников ежедневно пользуются онлайн-приложениями для обучения. Гаджеты становятся важным инструментом развития детей, помогая совершенствовать творческие способности и готовить их к школе. Однако использование технологий должно быть ограничено, заявила детский психолог Анфиса Калистратова в разговоре с сайтом «Москва 24».
По словам эксперта, оптимальное время взаимодействия с устройствами составляет от пяти до 20 минут в день. Психолог подчеркнула, что технологии являются лишь дополнением к основным методам воспитания и образования, а развитие базовых навыков остается задачей родителей.
Важно помнить, что длительное использование гаджетов может негативно повлиять на детскую психику и физическое здоровье.
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