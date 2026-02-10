Психолог Калино выразил мнение, что уважение к учителям должно воспитываться с детства

Психолог, преподаватель и эксперт Университета Интегративной Психологии и Психотерапии, а также Института ИКСР Егор Калино выразил мнение, что родителям необходимо прививать своим детям уважение к учителям в школах. В беседе в ИА НСН он подчеркнул отсутствие культуры уважения к педагогам со стороны родителей.

По словам Егора Калино, на одного учителя приходится около 90 человек — ученики и их родители, и каждый имеет свое мнение о том, как должно проходить воспитание детей.

Психолог предложил назначить для учителей помощников, чтобы снизить нагрузку от общения в чатах после рабочего времени.