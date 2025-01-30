Психолог Какушкина предложила лицензировать деятельность тарологов

Клинический психолог, кандидат медицинских наук Марина Какушкина высказалась в беседе с ИА НСН за необходимость лицензирования деятельности тарологов и экстрасенсов, чтобы они могли легально работать и помогать людям.
Собеседница считает, что такие люди способны оказывать реальную помощь людям. Таро и астрология, как заметила Какушкина, существуют уже более трех тысячелетий. Существует мнение, что карты таро основаны на основных архетипах. Многие научные психологи изучают эти вопросы. Науку психологии вполне возможно сочетать с экстрасенсорными практиками, отметила психолог.
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