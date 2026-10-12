Психолог Каюрова посоветовала чаще проявлять инициативу, чтобы находить друзей после 30 лет

После 30 лет заводить дружбу становится труднее из-за нехватки времени и смены привычной среды, поэтому взрослым людям важно проявлять инициативу. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Елена Каюрова.

По ее словам, в детском саду, школе и вузе сближение происходило естественно благодаря ежедневному общению. Во взрослом возрасте круг контактов сужается из-за семьи, детей и быта.

Чтобы завести новые знакомства, специалист рекомендовала находиться в развивающей среде — спорте, обучении, хобби или профессиональных сообществах, а также делать первые шаги: предлагать выпить кофе, писать после встреч и приглашать куда-либо.

Каюрова отметила, что к 30–40 годам люди становятся осмотрительнее из-за накопленного опыта разочарований. Зрелая дружба формируется медленнее и требует регулярного общения и взаимного интереса, поэтому не нужно ждать мгновенного ощущения родственной души.