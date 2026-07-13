Психолог Каюрова отметила, что внутренняя пустота возникает из-за подмены настоящих желаний навязанными шаблонами

Психолог и тренер Елена Каюрова объяснила NEWS.ru , что многие люди чувствуют себя несчастными, даже если у них есть внешние признаки успеха. Это происходит из-за того, что они живут по чужим ориентирам и перестают слышать свои истинные желания.

Каюрова утверждает, что внутренняя пустота возникает, когда человек подменяет свои настоящие желания навязанными обществом шаблонами. Мы смотрим на жизнь и видим, что все правильно: есть квартира, карьера, семья. Но внутри — тишина или даже пустота, ощущение, что мы живем не свою жизнь. Это называется ловушкой чужих критериев.

Психолог считает, что важно разрешать себе иметь собственные желания, даже если они отличаются от общепринятых стандартов. Она отмечает, что для выхода из этого состояния не нужно кардинально менять жизнь.

Как выйти из ловушки чужих критериев? Каюрова советует остановиться и задать себе вопрос: «А чего на самом деле хочу я?» Затем нужно разрешить себе хотеть то, что хочется, даже если это не вписывается в стандартный набор. И начать с малого — сделать шаг в сторону своего маршрута. Это единственный способ не прожить чужую жизнь и почувствовать, что вы действительно живете.