Психолог Качмар рассказала, что домашние обязанности в детстве формируют навык ответственности

Психолог Светлана Качмар в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о важности выполнения домашних обязанностей в детском возрасте. По ее мнению, такие занятия формируют у детей навык ответственности, что в будущем помогает им стать более успешными и удовлетворенными своей жизнью.

«Дети, которые выполняли домашние обязанности, в жизни становятся более успешными и более удовлетворенными своей жизнью. Потому что у них сформирован навык ответственности», — отметила Качмар.

Психолог подчеркнула, что регулярные домашние обязанности часто достаются девочкам, и это помогает им развивать ответственность с раннего возраста.