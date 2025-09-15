Психолог Качмар назвала нарушение сна и аппетита признаками психического расстройства у подростка

По ее словам, на проблемы могут указывать такие симптомы, как нарушения сна и аппетита, замкнутость, суицидальные мысли и нежелание что-либо делать. В таком случае необходимо обратиться за помощью к психиатру.

«Точно надо обратить внимание, если к нежеланию ничего делать прикладываются нарушения сна, нарушения пищевого поведения, суицидальные мысли, разговоры, ребенок замыкается в себе и так далее. Тогда мы идем к психиатру, потому что в подростковом возрасте часто стартуют психические заболевания, начиная от депрессии и тревожного расстройства, заканчивая довольно серьезными заболеваниями. И вот это «ничего не хочет» может обернуться большой бедой», — сказала Качмар.