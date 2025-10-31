Психолог Юданова рассказала, что общение с домашними животными повышает самооценку

Общение с животными способствует снятию стресса и расслаблению, заявила семейный психолог Юлия Юданова в беседе с « Радио 1 ».

Как пояснила специалист, благодаря безусловной любви, исходящей от питомцев, у человека повышается самооценка.

«Они избавляют человека от одиночества», — напомнила эксперт.

Он предложила обратить внимание на методы зоотерапии, которые положительно влияют на эмоциональное состояние людей. Среди них — дельфинотерапия, иппотерапия и канистерапия, добавил RT.