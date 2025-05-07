Психолог Яушева: «возвращение в тело» поможет при тревоге из-за сбоев связи

Психолог Дарья Яушева поделилась рекомендациями по преодолению беспокойства из-за перебоев в работе интернета. Об этом сообщил Life.ru .

В преддверии праздников многие россияне сталкиваются с ограничениями доступа в Сеть. Несмотря на понимание причин таких мер, ощущение дискомфорта от отсутствия связи вполне объяснимо — это боязнь утраты контроля.

Психолог рекомендовала начинать работу со страхом потери связи с признания его существования и принятия как естественной реакции организма на неопределенность. Кроме того, во время паники стоит «вернуться в тело»: сосредоточиться на телесных ощущениях (подышать глубже, подвигаться), описать словами происходящее, обратить внимание на окружающие объекты, отметила эксперт.