Психолог Яушева: при синдроме отличника нужно разрешить себе быть неидеальным

Специалист рекомендовала обращать внимание на личные желания и учиться поддерживать себя вместо того, чтобы ругать. По словам эксперта, «отличникам» во взрослом возрасте важно разрешить себе быть живыми и неидеальными.

«Синдром отличника — это синоним слова „перфекционизм“. Он означает стремление быть идеальным, получать одобрение через достижения, страх ошибок, страх разочаровать окружающих», — пояснила психолог.

Яушева подчеркнула, что корни такого состояния часто уходят в детство, когда любовь и внимание родителей зависели от достижений ребенка. Во взрослом возрасте стоит развивать самосострадание и перестать стремиться к идеалу.