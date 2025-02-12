Психолог Яушева: при общении с мошенниками человек ведет себя скрытно

Психолог Дарья Яушева рассказала, как понять, что близкий человек попался на удочку мошенников. Так, при общении с аферистами люди становятся замкнутыми, сообщила эксперт сайту News.ru .

По ее словам, скрытность — один из ключевых сигналов, наряду с растерянностью. Кроме того, человек может проводить много времени у телефона и отказываться называть собеседника.

Специалист призвала следить за состоянием родных и близких. Взаимодействие с мошенниками нередко сопровождается повышенной тревожностью, беспокойством и нарушениями сна. Иногда складывается ощущение, что человек находится под влиянием гипноза.