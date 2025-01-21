Психолог Яушева: ограничение цветов в жизни ребенка может замедлить его развитие

Новый тренд «бежевые мамы», популярный на Западе, подразумевает отказ от ярких цветов в пользу спокойных и монохромных оттенков как в интерьере, так и в одежде. Психолог Дарья Яушева в беседе с «Москвой 24» поделилась мнением о том, почему стремление исключить «цветовой шум» из жизни ребенка может негативно отразиться на его развитии.

Женщины, выбирающие этот тренд, аргументируют свой выбор тем, что избыток цветов вызывает сенсорную перегрузку и может приводить к нервным срывам. Тем не менее, психолог предостерегает, что чрезмерная упорядоченность окружения ребенка может впоследствии затруднить его адаптацию к менее структурированным условиям и справляться с хаосом.

Яушева акцентирует внимание на важности разнообразия цветов, ведь яркие оттенки привлекают внимание детей, способствуют развитию их интереса к окружающей среде, улучшению концентрации и зрительного восприятия. По ее мнению, цвет является важным элементом когнитивного и эмоционального роста. Ограничивая цветовую гамму, родители могут уменьшить количество сенсорных стимулов, что замедлит процесс познания и снизит интерес ребенка к изучению мира вокруг него.