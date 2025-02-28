Кандидат психологических наук Елена Ярикова назвала слова поощрения одним из наиболее распространенных способов выражения любви. Об этом сообщил Life .

По мнению эксперта, при похвале партнера важно избегать обобщенных утверждений, например «Ты лучший» или «Ты супер». Многие люди лучше реагируют на фразы поддержки, основанные на личных качествах.

«Если у вашего партнера такой язык любви: понаблюдайте за тем, как через слова близкий человек выражает чувства, и попробуйте вести себя аналогично», — посоветовала специалист.

Ярикова также рекомендовала внимательно следить за своими фразами, ведь при таком восприятии вторая половинка особенно чувствительна ко всему сказанному.