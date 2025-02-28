Психолог Ярикова: слова поощрения — распространенный способ проявления любви
Кандидат психологических наук Елена Ярикова назвала слова поощрения одним из наиболее распространенных способов выражения любви. Об этом сообщил Life.
По мнению эксперта, при похвале партнера важно избегать обобщенных утверждений, например «Ты лучший» или «Ты супер». Многие люди лучше реагируют на фразы поддержки, основанные на личных качествах.
«Если у вашего партнера такой язык любви: понаблюдайте за тем, как через слова близкий человек выражает чувства, и попробуйте вести себя аналогично», — посоветовала специалист.
Ярикова также рекомендовала внимательно следить за своими фразами, ведь при таком восприятии вторая половинка особенно чувствительна ко всему сказанному.