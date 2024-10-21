Психолог Ярикова: бегающий взгляд и торопливая речь могут выдавать обман со стороны мужчины

Построение отношений на обоюдном доверии — залог крепкого союза. Однако появление настораживающих признаков в общении может породить сомнения в партнере. О невербальных сигналах обмана рассказала Life психолог Елена Ярикова.
По ее словам, безошибочным признаком недоверия будет бегающий взгляд мужчины. Торопливая речь и напряженное тело также говорят о том, что от вас пытаются что-то скрыть. Фальшивая улыбка одними уголками губ не добавит искренности разговору, отметила специалист.
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