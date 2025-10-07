Психолог Ярасова назвала «опасной штукой» проникновение оккультной идеологии в массы

Психолог Российской ассоциации центров изучения религий и сект Наталья Ярасова рассказала KP.RU о тяжелых последствиях увлечения оккультными практиками. Многие бывшие участники сект обращаются за помощью с депрессиями и галлюцинациями.

По словам эксперта, проникновение оккультной идеологии в массы — опасная штука. Люди часто используют сектантские методики, не понимая их сути и происхождения.

Наталья Ярасова отметила, что склонность к магическому мышлению и вере в карму делает человека уязвимым. Он легко попадает в ловушки оккультной идеологии, веря в «материализацию мыслей».

Напомним, лидеров движения «Церковь последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова приговорили к лишению свободы за создание опасной организации.