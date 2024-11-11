Психолог Янковская рассказала, что для достижения целей в спорте можно использовать специальные тренинги

Люди, которые регулярно занимаются спортом, нередко сталкиваются с трудностями в достижении целей. Как их преодолеть, радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Оксана Янковская.

Она посоветовала использовать специальный тренинг. Например, нарисовать внизу листа человечка, а вверху — звездочку, которая будет символизировать цель. Между ними нужно написать то, что человек хочет сделать. Например, пробежать пять километров.

Потом нужно нарисовать дорогу, изображая на ней большие, маленькие и средние камушки. Рядом с ними стоит записывать, как человек собирается преодолевать эти трудности, добавила психолог. Она отметила, что такое упражнение поможет настроиться на победу и справиться с возможными препятствиями.