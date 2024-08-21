Психолог Якуба объяснила, что приступы лени могут быть вызваны анемией и переутомлением

То, что обычно называют ленью, на самом деле может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем или психоэмоционального выгорания. Об этом Lenta.ru рассказала психолог Дарья Якуба.

По ее словам, внезапная усталость может указывать на различные заболевания, такие как анемия, гипотиреоз, сахарный диабет, депрессию, а также болезни печени или почек. Кроме того, лень может быть связана с переутомлением, когда человек слишком много сил потратил на физическую или интеллектуальную деятельность.

Эксперт предупредила, что не следует игнорировать подобные тревожные сигналы. Если чувство усталости сохраняется в течение двух недель и более, рекомендуется обратиться к врачу и психологу, добавил сайт KP.RU.