Психолог Яковлева посоветовала старшему поколению поддерживать молодых родителей в повседневной рутине

Рождение ребенка — не только счастливый, но и во многом стрессовый момент, после которого жизнь многих людей меняется кардинальным образом. Сохранить баланс и помочь родителям отвлечься от рутинных обязанностей смогут бабушки и дедушки, поделилась психолог Валерия Яковлева в разговоре с сайтом «Москва 24» .

Однако чтобы гармоничная помощь не становилась вмешательством, важно установить четкие границы. Так, взяв на себя прогулку с малышом, старшее поколение сможет дать молодым родителям возможность сделать паузу, чтобы восстановить жизненный ресурс.

Зачастую бывает так, что с появлением ребенка, бытовые дела отходят на второй план. Помощь бабушек и дедушек в уборке, приготовлении пищи и покупке продуктов может значительно облегчить жизни семьи, добавила специалист.