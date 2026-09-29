Психолог Ягудин объяснил пользу планирования интимной жизни в длительных отношениях

Планирование интимной жизни в длительных союзах помогает сохранить близость при высокой бытовой нагрузке и стрессе. Об этом сайту «Известия» сообщил руководитель Международного нейроуниверситета, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

Специалист отметил, что из-за усталости спонтанного желания и сил можно безуспешно ждать месяцами. В таких условиях выбор стоит не между романтикой и графиком, а между планированием и полным отсутствием интимной жизни.

По словам Ягудина, организовывать стоит не сам процесс, а комфортные условия и совместное время без гаджетов и рутинных задач. Главное, чтобы договоренность вызывала предвкушение, а не превращалась в обязанность или отчетность. Психолог также подчеркнул, что ключевыми условиями остаются честный диалог и добровольность.