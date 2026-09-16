Психолог Ягудин назвал споры подростков с родителями нормой

Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин заметил, что споры подростков с родителями и просьбы объяснить запреты не указывают на плохое воспитание, пишет РИАМО .

Ягудин пояснил, что спор показывает стремление подростка осмыслить установленные взрослыми границы. Насторожиться стоит, если ребенок не понимает, какой вред его поступок мог причинить другому человеку.

Психолог рекомендовал родителям устанавливать немного постоянных правил. Последствия их нарушения следует оговаривать заранее, а запреты объяснять возможным ущербом для окружающих, сообщает RT.

По словам Ягудина, взрослые также должны соблюдать границы, которые устанавливают для ребенка.