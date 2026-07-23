Психолог Изюменко заявила, что подростков с зависимостью необходимо изолировать от семьи и опасной среды

Клинический психолог, аддиктолог и основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко заявила, что подростков с зависимостью необходимо изолировать от семьи и опасной среды для эффективного лечения. В ходе обсуждения с ИА НСН она подчеркнула важность недобровольной госпитализации и лечения детей и подростков с диагностированной зависимостью.

Александра Изюменко отметила, что часто родители не осознают серьезность ситуации и не стремятся лечить своих детей. Она призвала приравнять употребление психоактивных веществ к медленному суициду, подчеркнув высокую смертность от наркомании среди подростков.

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что для реализации предложения о недобровольной госпитализации необходимо признать состояние подростка жизнеугрожающим и внести соответствующие изменения в законодательство.

По данным профилактических программ, в 2025 году в Московской области более 122 тысяч школьников и студентов прошли добровольные обследования на выявление употребления наркотических и психотропных веществ. Это подчеркивает актуальность проблемы употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.