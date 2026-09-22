Психолог Изюменко связала бунтарское поведение у подростков с желанием родителей быть идеальными

Бунтарем подросток может стать, если родители пытаются быть идеальными. В беседе с ИА НСН психолог Александра Изюменко рассказала, что иногда дети обесценивают безупречных родителей через демонстративное неповиновение, например, могут сделать татуировку или покрасить волосы в яркий цвет.

Психолог отметила, что часто за идеальным фасадом семьи скрываются проблемы. Когда к ней обращаются родители, которые гордятся успехами своих детей в разных видах деятельности, она видит за этим непосильное давление на ребенка и его необходимость оправдывать ожидания.

Ранее психолог Изюменко говорила, что «бежевые мамы» — это термин для тех родителей, которые воспитывают детей под влиянием своей внутренней тревоги, в результате чего дети вырастают несамостоятельными.