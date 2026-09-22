Психолог Изюменко предупредила, что зависимая позиция от матери может перейти в химическую зависимость

Гиперопекаемый ребенок в подростковом возрасте может начать заглушать чувство беспомощности зависимостями, заставляя мать еще больше участвовать в его жизни. Об этом в пресс-центре ИА НСН рассказала клинический психолог и аддиктолог Александра Изюменко.

«Зависимая позиция от матери может перейти в химическую зависимость. Если ребенок инвалидизируется тревожной мамой, он понимает, что ни на что не способен. Тогда он будет искать безопасное место, чтобы купировать боль», — пояснила она.

По словам эксперта, это приводит к поиску опасных способов снятия напряжения по совету сверстников. При этом подросток сохраняет зависимость от матери: он манипулирует ее чувством вины, «крутит ей голову» и никуда не уходит. Система замыкается: женщина спасает сына в детстве, а затем вынуждена спасать его от зависимости в юности.